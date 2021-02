Claudio Borghi sin filtro a Blanco y Negro: “Que se dejen de romper los huevos”

El ex entrenador de Colo Colo, Claudio Borghi, se refirió a la criticada gestión realizada por Blanco y Negro en el último tiempo.

En Colo Colo siguen los coletazos después de las salidas de Esteban Paredes y Julio Barroso, donde este último fue pedido por Gustavo Quinteros. A pesar de la petición expresa del entrenador argentino, en Blanco y Negro decidieron no renovar el vínculo con el “Almirante” para la temporada 2021.

Esta situación no dejó a nadie indiferente, y tanto hinchas como referentes del “Cacique” dejaron ver su molestia. Esto porque la opinión del estratega albo no fue tomada en cuenta por la concesionaria que administra al club.

Ante eso, uno de los que dejó ver su opinión tras la polémica fue el ex director técnico del “Eterno Campeón”, Claudio Borghi. El argentino expresó en Radio Futuro que todo tiene que ver con si los jugadores se llevan bien con la dirigencia del club.

"Que los directivos se dejen de romper los huevos. Si le gustas a Ruiz-Tagle o a Vial vas, si no, no vas. El síndico de Colo Colo decía que no entendía mucho de fútbol, pero a las dos semanas estaba diciendo cómo debería formar el equipo", indicó.

Por otra parte, el “Bichi” también habló sobre la dura salida de Paredes, indicando que existen inconsistencias en el discurso de la administración. Esto debido a que quienes señalaron que el “7” era vital en el equipo, después decidieron no renovarle tras dar a conocer que este sería su último año en la actividad.