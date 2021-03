Claudio Borghi se mandó una "bombita" de Claudio Bravo y Colo-Colo

El comentarista de Todos Somos Técnicos analizó el puesto de goleros en los albos.

El Bichi lanzó una interrogante al ex portero Luis Marín. “Hace muchos años el Rambo me dijo que necesita dos arqueros peleando el puesto de las mismas condiciones ¿Son Carabalí y Cortés parecidos en rendimiento y posibilidades de jugar?”.

"Tienes que tener dos arqueros de alto nivel. Brayan está jugando a gran nivel, pero necesita una presión importante a la hora de competir. Si Colo Colo apostó por la juventud debió traer un arquero como el Zanahoria Pérez como lo hizo Católica. Carabalí no terminó jugando en San Luis. Si hay rotación no le juega muy a favor, yo me inclino incluso más por la proyección de Julio (Fierro)” respondió Marín.

Sin embargo, minutos más tarde, el Bichi, retomó el tema señalando que "me llegó un mensaje respondiendo por esta falta de arqueros de Colo Colo y me dice ¿Y si llega alguien en junio?", comentó el ex dt albo.

Cabe recordar que Claudio Bravo, es suplente en el Real Betis del fútbol español, tiene contrato vigente, pero la búsqueda de continuidad podría ser factor para tomar una decisión