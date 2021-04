Claudio Borghi se la jugó con oncena de los mejores jugadores entre la U y Colo Colo

El ex futbolista argentino, Claudio Borghi, escogió a los once jugadores que alinearía si tuviese que combinar los planteles de azules y albos.

El Superclásico del fútbol chileno está a la vuelta de la esquina. Y es que este domingo Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2021. Este será el enfrentamiento número 189 entre ambos, siendo el último el 17 de enero de este año en el Estadio Nacional.

Ante eso, Claudio Borghi dialogó con el programa “La Redgoleta” de RedGol y se la jugó con una entretenida propuesta. El “Bichi” animó una práctica recurrente de la prensa inglesa en la previa de un duelo importante: la oncena combinada de los dos rivales que se enfrentarán.

Así, utilizó el Superclásico de este domingo entre el “Cacique” y el “Romántico Viajero” para hacer el ejercicio. Y las preferencias del campeón del Mundial de México 1986 son claras. Por eso, destaca fortalezas y debilidades tanto de albos como azules para animar el clásico del fútbol chileno.

"Colo Colo ganó el fin de semana, la U ganó su partido jugando un gran segundo tiempo, entonces creo que ninguno de los dos está para tirar manteca al techo, mejor que el otro. Así que hay que tener mucho cuidado y ser respetuoso con el resultado", advirtió antes de iniciar.

A continuación puedes ver las preferencias de Claudio Borghi:

¿Brayan Cortés o Fernando de Paul?

"Está más maduro De Paul".

¿Jeison Rojas o Yonathan Andía?

"Está complejo, tú sabes que Andía es mi ídolo. Ese cabro ha hecho una carrera muy-muy larga, ha jugado en lugares impensados y ha llegado a lugares impensados".

¿Maximiliano Falcón o Ramón Arias?

"Falcón. No es que me guste, no me desespera, pero es un joven con un ímpetu bastante importante, que tiene que aprender a controlarlo, y creo que está dispuesto a tomar a veces algunos riesgos, de un defensa que va hacia adelante y no hacia atrás. Debe ser acompañado y guiado por alguien de atrás, pero me parece que es un buen jugador. No por pegar patadas, pero es un defensor que da posibilidades de ir a pelear el partido en el mediocampo y eso a veces es difícil de conseguir".

¿Daniel Gutiérrez u Osvaldo González?

"Luis Casanova está desgarrado, por el gesto con el que salió de la cancha. Daniel Gutiérrez, lo ha hecho bien el pibe".

¿Gabriel Suazo o Marcelo Morales?

"Suazo. Morales es un buen jugador, pero está muy fresquito todavía".

¿César Fuentes o Camilo Moya?

"Camilo Moya. Junto a (Tomás) Alarcón, junto a (Ignacio) Saavedra y el chiquito de Unión (Felipe Méndez) son el futuro del mediocampo que tiene Chile. Si Camilo Moya juega con alguien que está dispuesto a ir delante de él, es un bueno en las coberturas. Sabe pararse entre la defensa y el mediocampo y sabe recuperar balones. A veces el equipo no le permite hacer lo que siente, pero entre Camilo Moya y Saavedra no veo grandes diferencias: la única está en los laderos, los que juegan al lado, que tienen mejor rendimiento".

¿Leonardo Gil o Gonzalo Espinoza?

"El problema es que no se parecen en nada. Es como que te gusta papá o mamá... y la mamá siempre gana. Espinoza es más parecido a Fuentes, pero Gil es un jugador con buen manejo, sin tanta marca, y Espinoza es un jugador con buena marca y no tanto manejo. Me quedo con Gil".

¿Gabriel Costa o Marcelo Cañete?

"Lo que pasa es que Costa no es especialista en ese lugar. Que juegue no lo hace especialista. Cañete es especialista, lo hice debutar yo, lo conozco desde chiquito y tiene buen rendimiento. Es un poco injusta la comparación".

¿Marco Bolados o Thomas Rodríguez?

"Bolados. A Thomas todavía le faltan situaciones como para tener las condiciones que tiene un alero abierto, porque es más de diagonales que de jugar por la punta. Y Bolados está pasando por un gran momento, es un jugador de selección nacional. No hay ningún tipo de dudas y Colo Colo lo sufrió mucho cuando no estuvo".

¿Iván Morales, Joaquín Larrivey o Ángelo Henríquez?

"19 goles no se sacan de una cancha (Larrivey)".

¿Martín Rodríguez o Nahuel Luján?

"Martín Rodríguez. Lujan es un chico que no juega abierto por las alas. Es un nueve y medio o media punta, como quieran llamarlo. Creo que está ayudando al técnico a ocupar posiciones, pero no es la posición que merece en la cancha".

Así, el “Bichi” escogió la siguiente oncena: Fernando de Paul; Yonathan Andía, Maximiliano Falcón, Daniel Gutiérrez y Gabriel Suazo; Camilo Moya, Leonardo Gil y Marcelo Cañete; Marcos Bolados, Joaquín Larrivey y Martín Rodríguez.