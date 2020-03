Claudio Borghi reveló el nombre del entrenador que desea Colo Colo

Según el "Bichi", Blanco y Negro ya se habría contactado con el entrenador argentino ganador del oro olímpico en Beijing 2008.

Luego que el Campeonato Nacional fuera suspendido para evitar la propagación del Covid-19 en Chile, la directiva de Colo Colo continúa trabajando para buscar -con un poco más de tranquilidad-, el reemplazante de Mario Salas en la banca de los "albos".

Y a la espera de lo que tenga que comunicarle al directorio de Blanco y Negro el gerente deportivo del club, Marcelo Espina, sigue sumando nuevos nombres a la lista de candidatos a la banca del Cacique.

El último candidato fue señalado por un ídolo de los "albos", ya que Claudio Borghi, aprovechó su labor como comentarista en el programa "Todos somos técnicos" de CDF, para revelar que Sergio Batista fue contactado por la dirigencia de Colo Colo para evaluar su interés y sus condiciones.

"Tengo entendido que lo contactaron y que quieren ver algunas condiciones, si le interesaría el cargo. El sábado me enteré de esta situación. Hoy no le di tanta importancia porque aseguraba un medio que había contactado a (Gustavo) Alfaro y después de esto me animo a decir que Batista fue contactado por alguien para ver la posibilidad de venir a Colo Colo", confesó.

El Bichi aprovechó de contar una particular historia que lo relaciona de buena manera con el "Checho". "Su familia me recibió cuando yo era muy chiquitito, su papá fue quien me llevó al club (Argentinos Juniors). Por eso lo amo, amo a su familia porque se han portado conmigo muy bien siempre. Esto no da ninguna ventaja, solamente decir que es un tipo que yo quiero mucho y eso no me avergüenza para nada".

La trayectoria de Batista como jugador es magnífica; logró ser campeón del mundo en 1986 como jugador y ha tenido una carrera intermitente como entrenador.

El trasandino ha dirigido a clubes como Argentinos Juniors, Talleres y Nueva Chicago y un ciclo en la selección argentina, donde ganó la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

"Es un técnico con experiencia en equipos, en selección nacional, fue campeón olímpico, un gran jugador, tiene experiencia", cerró.