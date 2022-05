Claudio Borghi le presta el ropero completo a Santiago Escobar

El ahora comentarista y ex entrenador, Claudio Borghi analizó en el programa de Todos Somos Técnicos emitido en TNT Sports el mal momento de la U. El Bichi se refirió a una insólita situación que pasó en el último encuentro de los Azules ante Audax Italiano

“Ahí habla de la poca cooperación de los jugadores hacía el entrenador, súmale las dos expulsiones y el no querer salir. Es llamativo, porque es muy buena gente Santiago Escobar y quedó demostrado ahí”, inició expresando Borghi.

“Quedó claro que él (Santiago Escobar) no formó el plantel, se demoró diez fechas en decir que el equipo estaba mal conformado, pero él paga las consecuencias de otras personas. Cuando otras personas son las que tienen que salir y decir ‘sabes que, el que armó el equipo fui yo o el que impuso el equipo fui yo’. Pagan justos por pecadores, lamentablemente él no pudo cumplir la expectativa que había con un equipo que, para mí está muy limitado”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Borghi expresa que el proceso que instauró la Universidad de Chile a principio de año fue erróneo, tras el desmantelamiento del plantel y que los directivos del club debieron salir a dar a conocer el panorama que vendría para la U en este 2022 para haber preparado a los hinchas.

“Creo que yo que al principio de año cuando comienza todo esto es bueno que salga alguien y que diga ‘sabes que este año no pretendemos salir campeones, este año vamos hacer una campaña mitad de tabla porque no tenemos presupuesto o no nos interesa’ pero como no sale nadie, cualquier hincha se ilusiona con el campeonato otra vez”, cerró.