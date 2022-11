Claudio Borghi le pide explicaciones a Eduardo Berizzo

El Bichi tuvo palabras en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports a lo que fue la convocatoria del ‘Toto’, en la que solicitó explícitamente que le gustaría que el DT dialogara con algún medio de comunicación.

“Sería sano que el entrenador hablara con el medio que él quisiera para fundamentalmente ver que es lo que pretende de los jugadores convocados, porque yo creo que esto lo he defendido siempre, no tienen que estar los mejores, si están todos los mejores, mejor, valga la redundancia, pero tienen que estar los que el técnico necesita”, partió señalando Borghi.

Profundizando en aquello, el ‘Bichi’ cree que:

“Todavía no sabemos si el plan de Berizzo es explotar o seguir explotando el rendimiento de los jugadores grandes e ir incorporando jóvenes o directamente ya incorporar selecciones más jóvenes. La vuelta de Bravo, la lesión de Aránguiz, Pulgar que, si bien no titular y no está convocado, quizás está buscando gente nueva, alternativa nueva y eso nos sorprende a nosotros. Los partidos que tiene Chile tampoco son tan trascendentes a la calidad de las Selecciones que va enfrentar”, detalló en TNT Sports.

“Yo no digo que a veces el entrenador de la Selección tiene que hablar todas las semanas sobre lo que quiera hacer o pueda hacer o va a hacer, el problema es que no estamos en competencia y sería mucho más fácil escucharlo, ver qué piensa de las selecciones juveniles o si tiene algún proyecto interesante, opinar sobre el Campeonato Nacional o lo de la falta de estadios. Es el momento justo para explicarnos que es lo que quiere hacer”, cerró,