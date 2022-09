Claudio Borghi le lanza la artillería completa a Jorge Valdivia

El Mago aseguró que antes de la llegada de Jorge Sampaoli a la selección , con el Bichi "no pasó nada con el mismo plantel".

"El trabajo de Sampaoli y Bielsa fue espectacular, pero no debemos olvidar que entre medio hubo otro entrenador (Borghi), que con el que no pasó nada con el mismo plantel, así que no es tan fácil ganar, hay que valorar más", manifestó el ex Colo-Colo.

"Valdivia tiene toda la razón. Yo no gané nada en la selección chilena, absolutamente nada. No pude ir al Mundial y tampoco ganar la Copa América, pero sí pudimos ser primeros en las eliminatorias, algo que ni antes ni después se pudo repetir en este sistema”, comenzó diciendo.

"Tenía mucha ilusión en ese proceso y Valdivia se equivoca, porque no era el mismo equipo que Bielsa y Sampaoli utilizaron: yo tuve que cortar a cinco jugadores por un acto de indisciplina. Cuatro de ellos eran titulares inamovibles, no Valdivia, y a partir de ahí tuve problemas”, lanzó el Bichi.

"Si se refiere a que no hicimos cosas importantes, es verdad. Pero repito: hicimos con los jugadores que teníamos, lo que podíamos. Yo tuve el coraje de sacar a cinco jugadores por indisciplina. Fueron días durísimos, tremendos. Eso no ocurrió ni antes ni después”, añadió.

El Bichi lamentó los dardos del Mago y aseguró que le apena que "la gente siempre tenga el odio a flor de piel". "Es algo que me llama la atención. El problema es cuando tus cagadas se las quieres endosar a otra persona”, manifestó.

Borghi lanzó una última reflexión: "ADN me llamó para trabajar ahí después de la salida de Juan Cristóbal Guarello y todo el problema que tuvieron, yo dije que no. Ese ‘no’ le permitió a Valdivia entrar a trabajar ahí", reveló.

"Él debería saber que quizás por ahí lo que yo me despojo, él lo puede usar como una fuente de trabajo. Puede que le vaya bien, pero todavía debe entender que le falta bastante para saber ubicarse en el puesto donde él está”, concluyó.