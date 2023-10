Lejos de terminar: la nueva indirecta de Claudio Borghi a Juan Tagle

Claudio Borghi y Juan Tagle protagonizaron un duro round en vivo en el inicio de esta semana que provocó múltiples críticas para el presidente de Cruzados. "Lo noto enojado, molesto", le dijo en aquel momento Claudio Palma en Radio Futuro, pero lejos de calmar al mandamás estudiantil provocó más ronchas en el dirigente.

Eso sí, la situación está muy lejos de ser el primer impasse entre Claudio Borghi y Juan Tagle, ya que por las redes sociales o en otros programas en los que participa el "Bichi" ya hubo indirectas de lado y lado y siempre con la Universidad Católica como eje principal.

Quizás te interesa leer: Múltiples críticas y burlas despedazan la gestión de Pablo Milad

Y ante las estoicas respuestas de Juan Tagle a Claudio Borghi, una nueva situación se vivió esta vez en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. "Ahora que ustedes preguntan, ¿creen que los técnicos valoran el cambio?, consultó Aldo Schiappaccase al panel.

Rápidame el periodista recibió la respuesta de Claudio Borghi: "mira, yo ayer (lunes) hice dos preguntas y el entrevistado (Juan Tagle) no me entendió así que no voy a preguntar más nada, Aldo", en clara alusión al presidente de Cruzados SADP.

El momento recibió un "se enojó", de Marcelo Vega y algunas risas del resto de participantes en el programa en el que estaba Claudio Borghi, aunque no hubo otros comentarios sobre la disputa que tuvo el "Bichi" con Juan Tagle.

Revive el programa en el que ambos estuvieron juntos en la entrevista de la Radio Futuro