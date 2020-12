Claudio Borghi le dijo a Montillo que es “egoísta al no querer compartir el talento que tiene”

El comentarista del Canal del Fútbol, Claudio Borghi, conversó con el mediocampista de la U sobre su polémico anuncio de retiro.

El ex jugador argentino, Claudio Borghi, utilizó su espacio como comentarista del programa Todos Somos Técnicos del CDF para conversar con Walter Montillo. El ex entrenador ícono de Colo-Colo le recriminó su decisión de dejar la actividad, y lo llamó egoísta por no continuar en el fútbol.

"No estoy de acuerdo, salvo que tengas planes muy especiales con tu familia, pero no estoy de acuerdo con esta mala decisión que tomaste. Creo que tienes mucho para dar”, comenzó indicando Borghi.

El estratega del exitoso Colo-Colo 2006 continuó indicándole que “tu sabes que nosotros siempre decimos que debemos jugar el tiempo que se pueda. Creo que eres egoísta al no querer compartir con nosotros todo el talento que tienes y espero yo que no te arrepientas porque estás completamente vivo".

Sobre lo mismo, el Bichi indicó que “el club depende de ti, tus compañeros. Para mí es una pena que decidas dejar de jugar”. Pero la respuesta de Montillo fue clara, y destacó que lo radical de su postura se debe a que "no hubo acuerdo con la dirigencia y me sentiría mal si vistiera otra camiseta".

"No me iba a sentir bien jugando en otro lado. No habría podido dormir tranquilo vistiendo otra camiseta. Vine a cumplir un sueño, que era ayudar al equipo en este momento. Y me voy tranquilo. ¿Arrepentirme? Le doy mucho valor a la palabra. Y a veces por la boca muere el pez: ya había prometido que me iba a retirar con esta camiseta", señaló la Ardilla.

"Soy drástico en mis decisiones. No voy a cambiar la decisión. Ojalá no me arrepienta a futuro. Voy a extrañar el fútbol. Es prematuro para hablar de algún trabajo en la U. Hasta el 31 de enero soy jugador y después veremos", cerró.