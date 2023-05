Claudio Borghi fue lapidario con los canteranos de Colo Colo y la U

El ex entrenador del Cacique le cayó con todo a los jóvenes por devolver la camiseta de titular en sus equipos.

“También hay que ser justo con los entrenadores, los juveniles que están jugando no se están ganando la posibilidad de ser titular, no se la están ganando”, comenzó señalando Borghi.

“Si yo tengo 21 años, yo era un negro fuerte, rápido, pero no era de correr para todos lados. A mi para que me saque el técnico me tenían que pasar dos elefantes por arriba, pedir el cambio a los 21 años… jamás”, declaró en TNT Sports.

Finalmente, Borghi desmenuzó lo que han mostrado Lucas Assadi y Darío Osorio en la U y de Daniel y Bruno Gutiérrez en Colo Colo.

“Vayamos a Pellegrino, puso a Assadi y lo echaron, pone a Osorio y lo echan. Colo Colo, tienes a los dos Gutiérrez, el marcador de punta te pide el cambio, entonces hay que ser justo con los entrenadores ¿los ponen? Si, los ponen y titulares ‘acá, está la camiseta, ganatela’ y te la dejan en el gancho, como que no pueden”, finalizó.