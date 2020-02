Claudio Borghi explotó luego que lo trataran de facho en las redes sociales

El comentarista del CDF, Claudio Borghi, fue ampliamente criticado por su posición tras los incidentes en los estadios por el estallido social.

Claudio Borghi se enojó y explotó luego que en redes sociales fuese tratado de “facho” por su posición ante los graves incidentes que se han producido en los estadios de fútbol en el marco del estallido social.

El ex jugador y DT de Colo Colo dijo en el CDF que "mi admiración para el tipo que va domingo a domingo a ver a su equipo, sabiendo que lo van a maltratar, que lo van a revisar, que quizás le van a pegar. En algunos casos desgraciadamente como Jorge Mora, no vuelve a su casa, solo por ir a ver al equipo que le gusta".

"Alguien me trató de facho y lo que menos tengo es de facho. Vengo de una familia muy pobre: sé lo que es acostarse sin cenar, trabajar a los 9 años, sé lo que es pasar frío, tener una casa no calefaccionada cuando cae lluvia y hace casi imposible la vida. El fútbol me cambió la vida, pero no me olvido de dónde vengo", prosiguió.

Claudio Borghi siguió desahogándose al declarar que "de acuerdo con todas las protestas sociales. Siempre dije que la educación debe ser gratuita. Me da mucha pena cuando alguien está enfermo y no tiene posibilidades de comprarse medicamentos. Yo tengo dos enfermedades, hoy fui a la farmacia y me gasté 50 mil pesos. Sé que mucha gente no lo puede hacer".

Cerró expresando que "estoy en este país hace 28 años. Me quedé por la calidad de la gente, por la seguridad, por el orden. No sé qué ha pasado en estos cuatro a cinco meses, que un país que iba muy bien se transforma en un país que va muy mal. Ahora da hasta miedo manejar, porque si uno se llega a equivocar en la calle, inmediatamente comienzan las agresiones. Pido que tengamos el respeto necesario por la persona que está al lado".