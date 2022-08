Claudio Borghi está "chato" de Maximiliano Falcón

El Bichi sigue analizando lo que fue la última victoria de Colo Colo en el Campeonato Nacional ante Palestino por la cuenta mínima, una polémica situación fue la que protagonizó el defensor de los Albos, Maximiliano Falcón tras una jugada que fue a revisar el juez José Cabero al VAR ante una agresión del Charrúa tras un golpe a un jugador de Palestino.

El ex DT asegu´ro que: “Hay dos cosas sorprendentes, primero el gran cariño que le tomó la gente de Colo Colo, es como que se identifica mucho con su forma y con su estilo. Y acá hablamos del sistema, para que quiero un central, el otro día me tocó hacer el partido (Colo Colo – Palestino) y a mí la gente de Colo Colo me putea muchísimo por lo que digo”, partió señalando Borghi.

“Meterse contra todo lo que ha hecho en Colo Colo en cuanto al tema del descenso, que llegó y jugó, un tipo sin mucha tradición en equipos grandes y lo ha hecho muy bien, pero no sé qué pensará Quinteros (con sus acciones)”, cerró.

“Él tuvo tres jugadas en la que fingió falta, entonces eso me cuesta entenderlo. Si fuese un 9, yo digo ‘bueno, está fingiendo para que le cobren un penal’, pero ¿un central? Ya me complica demasiado”, sentenció en Radio Futuro.