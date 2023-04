Claudio Borghi en modo humilde: "Hay un solo técnico tetracampeón"

Uno de los años más gloriosos de Colo Colo fue durante el 2006 y 2007, en el cual lograron consagrarse campeones del torneo Apertura y Clausura de cada año bajo el mando de Claudio Borghi. Los Cruzados también alcanzaron los 4 títulos nacionales seguidos, el Bichi mira en menos el hito que alcanzó la Franja.

"Ahora Católica tiene un tetra también, y siempre están las discusiones. Yo con Colo Colo en campeonatos largos, le sacaba 20 puntos al segundo. Nosotros lo hicimos en dos años, vendiendo jugadores, porque de los tetracampeones de Colo Colo Bravo no lo es, Vidal no lo es, Suazo no lo es", comenzó apuntando en Misión Deporte.

Enseguida sacó a relucir su huella por el cuadro popular: "Los tetracampeones son: Meléndez, Mena, Riffo, Moisés Villarroel y David Henríquez. Ahora la gente dice 'Católica es tetra'. Sí, es tetra, nos empató, pero hay un solo técnico tetracampeón entonces. Católica fue campeón con diferentes técnicos".