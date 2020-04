El ex entrenador de Colo Colo y la Selección Chilena descartó de plano volver a dirigir en el medio local.

El Bichi es el sueño de casi todos los colocolinos, el argentino dejó una huella en el corazón de los fanáticos, pero parece que su regreso está cada vez más complicado.

“Siempre he tenido ganas, pero sé que cada vez se reducen las opciones. En Chile, por ejemplo, nunca más dirigiré”, comenzó diciendo tajantemente en entrevista con Las Últimas Noticias.

“Nunca he creído que identificarse con algo sea perjudicial. Al contrario. Me llena de orgullo que la gente me identifique con Colo Colo y que me lo haga notar”.

También se refirió a lo caro que se han considerado sus servicios como DT. “Se habla mucho que soy un entrenador caro. Y puede que sea así. Y eso, claro, limita opciones. Hoy en el fútbol chileno se vive de apuestas. Hay pocos entrenadores de 55 años como yo y la mayoría está dispuesto a trabajar bajo condiciones muy limitadas. Por eso, nunca me cuajó eso de que Colo Colo estuviera a punto de traer a (Felipe) Scolari. Algo no me cuadraba”, comentó el ‘Bichi’.

Sobre sus posibles nuevos rumbos, cree que: “No iría a dirigir a China o a Qatar a ganar plata, porque aún siento responsabilidad con mis hijos. ¿A Europa? No tengo ni la juventud ni la experiencia para dirigir en las grandes ligas. Quizás en alguna de tono medio, Portugal por ejemplo. Me gustó mucho ese país y me iría a dirigir en esa liga que igual es fuerte”.