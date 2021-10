Claudio Borghi disparó con todo contra los jugadores que simulan faltas

El ex entrenador de Colo Colo, Claudio Borghi, sacó la voz tras la polémica que generó el arbitraje de Roberto Tobar en el duelo entre la UC y Wanderers.

Una importante y aguerrida victoria consiguió Universidad Católica sobre Santiago Wanderers. Los “Cruzados” lucharon para vencer por 3-2 y poder mantener los dos puntos que los separan de Colo Colo en la pelea por el liderato de la tabla del Campeonato Nacional 2021. Y Claudio Borghi sacó la voz.

Pero el duelo entre el sublíder y el colista estuvo marcado por las polémicas expulsiones que hizo Roberto Tobar. El juez, que había recibido lluvia de elogios por parte de Javier Castrilli, fue criticado por las dos expulsiones con las que castigó al elenco precordillerano.

Fernando Zampedri y Germán Lanaro se tuvieron que ir a las duchas tras polémicas jugadas. Donde el réferi no dudó en sacarlos del partido y dejó a la UC con dos bajas vitales para el clásico de este domingo 24 ante el “Cacique” en el Estadio Monumental.

Y Borghi usó su espacio en Todos Somos Técnicos para analizar lo sucedido en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Pero para el ex entrenador, más que criticar el trabajo arbitral de Tobar, lo principal es la actitud de los futbolistas involucrados.

"La falta de lealtad de los compañeros también. El árbitro se equivoca y se equivoca, pero esto de fingir tanta falta es un poco… se ha perdido el espíritu del fútbol, que es jugar bien y ganar al rival, no fingir", indicó molesto ante las excesivas simulaciones.

"Nosotros nos pasamos más analizando el fingir de los jugadores que cómo juegan. No sé, siempre me acuerdo lo que me dijo (Jorge) Vergara, que no iba a respetar el fair play por no creerle al rival ni a sus jugadores".

"Uno se asusta mucho con algunas jugadas y el jugador no tiene nada. Esto de sacar ventaja por algo se entiende, es una situación, pero andar todo el tiempo viendo qué les duele", cerró.