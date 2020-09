Claudio Borghi dispara al Cacique: “Hay que refundar Colo-Colo. Lo que importa acá es el indio, la insignia”

Claudio Borghi habló sobre el complejo momento que vive Colo-Colo, tanto en ámbitos dirigenciales como deportivos, y afirmó que son muchos los puntos que debe mejorar el club.

El Bichi, uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Eterno Campeón, se refirió en el programa Todos Somos Técnicos del CDF al difícil presente del club. Además, el argentino señaló que nota una distancia entre los jugadores y el club con los hinchas, dejando de lado la principal misión del Club Social.

“Los tres dueños mayoritarios de Colo Colo no tienen problemas económicos y no les complica cómo vaya el club, bien o mal. Yo no se si hoy existe el mismo espíritu que cuando era el Club Social y Deportivo”, disparó sin pelos en la lengua el entrenador.

El estratega argentino siempre aparece como opción para sentarse en la banca alba cuando las cosas no van bien. También confesó que traer un nuevo DT en medio de la tormenta que se vive en Macul significaría arreglar solo uno de los muchos problemas que hay hoy en el Estadio Monumental.

“Quizás para la mayoría de la gente puedo ser el hombre que los deje conformes. ¿Pero qué percibe Colo-Colo? Yo lo escucho confirmar a un técnico interino y lo primero que dice es ‘tenemos que alcanzar al primero’. Hay un montón de temas que solucionar y no basta un solo hombre", confesó Borghi.

Finalmente, los hinchas colocolinos seguramente estarán de acuerdo con las palabras de Borghi, sin embargo todo parece indicar que las cosas, por ahora, no mejorarán en Colo-Colo, ya que además de la necesidad de encontrar un entrenador, también se suman los casos de Leo Valencia, o la pelea entre Gualberto Jara y Marcos Bolados, que dejan a la institución cerca de estallar.