El ex DT de la selección chilena analizó la salida de Salas y la de algunos jugdores.

Claudio Bichi Borghi afirmó que hubo varias cosas de Mario Salas que no le agradaron, entre ellas, el trato a la prensa:

"Pasaron cosas que no me gustaron. Cuando Salas se sacó los zapatos en el Monumental no me gustó tanto, y después cuando empezó a retar a los periodistas, que estaban hablando por teléfono y es su pega. Ahí dije se está equivocando mucho'", comentó en conversación con Somos Chile Radio.

El Bichi no se quedó ahí y criticó a algunos jugadores: "Después de la salida de Orión, hubo otro Colo Colo y (Salas) no lo pudo manejar. Los jugadores se creen dueños de los clubes, y eso es un problema. El jugador es un empleado, que debe estar el tiempo que crea conveniente la gente que lo contrató".

Para cerrar, se refirió a Jaime Pajarito Valdés: No sé si dentro tenía enemigos, de los enemigos me entero después, como Pajarito Valdés, que pasó cuentas que no son justas. Las cosas se dicen cuando uno está, no cuando no está. Me extrañó mucho, porque Pajarito es un chico bien criado, con una trayectoria muy interesante. Desde la salida de Orión se empezaron a dividir las aguas,. Y no pudo volver atrás".