Claudio Borghi defiende con todo a cuestionado jugador de Colo-Colo

Ante las duras críticas de los hinchas del equipo albo por el cometido de Gabriel Costa ante Ñublense por la Copa Chile, Claudio Borghi saltó a defenderlo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Pongámonos en el lugar de Gustavo Quinteros, tu no puedes sacar a un jugador cuando tiene uno o dos partidos malos sabiendo que es un jugador muy importante, así no quedaría nadie", partio afirmando Borghi.

"Si nos vamos en esa también debería sacar a Leonardo Gil que ayer no tuvo un partido brillante, a Matías Zaldivia que no tuvo un partido brillante, puedes sacar a Jeyson Rojas y no ponerlo más porque ayer no pasó más todo lo que tenía que pasar y así seguimos y sumamos", ejemplificó el ex director técnico de los albos.

"Yo creo que él (Quinteros) debe sacar cuentas de lo que le puede dar Costa estando en la cancha o no jugando del todo bien, pero teniendo chispazos a alguien que tenga afuera y que de pronto no puede hacer lo que hace Costa", finalizó el Bichi.