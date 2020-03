El candidato del pueblo se refirió a la posibilidad de dirigir nuevamente al Cacique.

Todas las encuestas realizadas por los medios partididistas del Popular demuestran que el Bichi es el preferido por el hincha colocolino.

Sin embargo, el Bichi tiene un gran impedimento para volver. Al ex DT de la selección chilena no le gusta como trabaja el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. En el programa Futuro FC afirma que no compartiría empleo con el empresario. "Con Mosa no trabajaría. Es una cuestión piel", dice el ahora comentarista de fútbol.

Cabe recordar que Mosa aseguró esta semana que : "Yo creo que será extranjero. Con el respeto que tenemos por el medio local hemos visto, pero el entrenador de Colo Colo está afuera", había dicho el presidente de la concesionaria.

Estas declaraciones no gustaron al Bichi: "No sé como el técnico nacional soporta estos mensajes. Te están diciendo 'no sabes nada, voy a buscar afuera'". La posibilidad de que el Bichi vuelva al Monumental es muy complicada, considerando que Aníbal Mosa está al mando de Blanco y Negro.

Aseguran que Mosa se reunirá con el DT Gustavo Poyet en Argentinahttps://t.co/TRogcotmor pic.twitter.com/Jtm7wxqx9B — El Periscopio.cl (@GrupoPeriscopio) March 13, 2020

El candidato del pueblo se refirió a la posibilidad de dirigir nuevamente al Cacique.