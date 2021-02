Claudio Borghi: "Colo Colo le pasó la cuenta a Esteban Paredes"

El ex entrenador de Colo Colo, Claudio Borghi, reconoció que cree que la determinación de sacar a Esteban Paredes ya estaba tomada hace tiempo.

Claudio Borghi, ex director técnico de Colo Colo, dejó ver su opinión con respecto a la salida de Esteban Paredes del cuadro albo. Ante eso, señaló que la dirigencia de Blanco y Negro debiço haberle informado de la decisión al jugador después de ganar en el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción.

Por eso, aprovechó su espació como comentarista de TNT Sports para dar a conocer su punto de vista. "Yo no sé si está bien o mal despedirlo por teléfono, pero si el técnico o los dirigentes sabían que no iba a seguir, yo después del partido en Talca digo, hablemos ahora, no vas a seguir. A Esteban Paredes le pasaron una cuenta en Colo Colo", indicó.

"En algún momento hay que decirlo. Esto es como las relaciones de pareja, que nunca se dicen que ya no se quieren. Si hay un problema hay que hablarlo. Paredes dio a entender que no era desde el último partido que no querían que siguiera. Si el jugador lo percibe es porque hay muchos indicativos", agregó.

"El club le da un mal mensaje a los futuros ídolos del club, ya que le dice indirectamente 'no te la juegues por el equipo, porque tarde o temprano te va a dar una patada en la ra...' (sic)", complementó sobre lo mismo.

Finalmente, reconoció que "hay protocolos para la salida de una persona, fundamentalmente cuando esa persona es muy importante para la historia reciente del club y que va a quedar en los registros".