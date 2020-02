Claudio Borghi se deja de rodeos y se ofrece abiertamente para ser DT de Colo Colo

Claudio Borghi escuchó el clamor popular y pidió a la dirigencia de Blanco y Negro regresar al Monumental y tomar el timón de Colo Colo.

Luego que el clamor popular de la hinchada de Colo Colo pusiera el nombre de Claudio Borghi como el principal candidato a reemplazar a Mario Salas en la banca, el ‘Bichi’ se dejó de rodeos y se ofreció.

"Sé que soy el candidato de la gente, pero no de esta directiva. No me candidateo, no tengo representante como para ir a presentar un currículum”, dijo el actual comentarista del CDF.

Cabe recordar que Claudio Borghi es el último entrenador con éxito rotundo en Macul al conseguir el recordado Tetracampeonato entre el 2005 y el 2006.

"Donde voy la gente me pregunta si iré a Colo Colo. Es uno de los clubes que más me dio en mi vida", añadió a Radio Agricultura.

Es por eso que al consultarle si le gustaría volver a Macul, no dudó en decir que “claro, pero me gusta lo que estoy haciendo, no me causa desagrado”, al hablar de su rol en el CDF.

En Blanco y Negro analizan esto, pero su mirada está en el extranjero para traer al próximo DT de Colo Colo.