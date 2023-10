La nómina de 18 jugadores de Eduardo Berizzo para representar a Chile en el fútbol de los Juegos Panamericanos 2023 generó una gran polémica. Jordhy Thompson es el principal apuntado por no estar en la lista dada sus grandes condiciones, pero con una tormentosa temporada fuera de la cancha.

Las peleas en público entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda terminó con una denuncia por Violencia Intrafamiliar de la víctima interpuesta contra el jugador de Colo Colo. Videos y grabaciones de voz en las que la violencia psicológica también se hacía presente fueron parte de las pruebas que generaron repudio social hacia el jugador.

Sin embargo tras recibir por parte del Ministerio Público la orden de estar por un año alejado de la víctima no ha sido considerada por Jordhy Thompson, ya que ha sido visto en varias oportunidades junto a su ex -o derechamente polola- incluso a los besos y abrazos.

Pero no ha sido lo único: Gustavo Quinteros ha tenido que salir a respaldar al jugador en más de una oportunidad. ¿La última? junto a Damián Pizarro jugaron un partido en un campeonato amateur de futbolito en Maipú a sólo dos días del Superclásico ante la "U". Jordhy Thompson fue apartado por el entrenador.

🚨 ¡#LaRojaSub23 🇨🇱 ya tiene a sus nominados para @santiago2023! 🔝



▶️ Conoce a los 1️⃣8️⃣ integrantes del plantel que representará al @TeamChile_COCH en los próximos Juegos Panamericanos 💪.#SomosLaRoja#VamosTeamChile pic.twitter.com/VYHrN4mJ2f — Selección Chilena (@LaRoja) October 3, 2023

Ahora fue Edurdo Berizzo el que decidió dejar afuera a Jordhy Thompson y fue Claudio Borghi el que salió al paso. ¿Qué dijo el ex campeón del mundo en 1986?

Claudio Borghi: ¿Por qué solamente se lo castiga a él?

"Es un tema tan delicado que no me quiero meter más allá de lo que me corresponde, pero creo que la agresión es de las dos partes, entonces ¿por qué solamente se lo castiga a él?, afirmó Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos.