Claudio Borghi aclaró su polémica entrevista a LUN

El ex técnico de La Roja señaló que sus palabras “fueron mal entendidas” por el periodista del medio nacional.

Una tensa jornada vivieron los fanáticos del fútbol durante la jornada del sábado tras publicarse una polémica entrevista de Claudio Borghi al diario nacional Las Últimas Noticias, donde afirmaba que “en Chile, por ejemplo, nunca más dirigiré”.

El "Bichi" salió a aclarar los dichos y aprovechó la entrevista que le realizó Enzo Oliveras a través de un live de Instagram, para aclarar que sus palabras “fueron mal entendidas”.

“Al dar entrevistas a la distancia es complejo. Lo que dije es que hay equipo que no puedo dirigir en Chile, porque están apostando por entrenadores más jóvenes o con menos presupuestos. Yo tengo 55 años y no soy un tipo barato para trabajar”, relató.

Además, agregó que “solo dije que cada vez se me hace más complejo trabajar en Chile, nunca dije que no volvería a trabajar en Chile, sino que en el futuro inmediato buscaban otras propuestas u otros entrenadores”.

“Es difícil que dirija en Chile, porque estoy muy identificado con Colo Colo, en Universidad de Chile no puedo dirigir y Universidad Católica busca otros entrenadores, por lo general en el extranjero, los demás equipos no tienen los presupuestos. Por eso, me queda solo Colo Colo, que no tiene entrenador, pero eso ya no depende de mí”, complementó.

Junto con eso, el ahora comentarista deportivo aprovechó la vitrina para aclarar por qué nunca podría dirigir a la U, a diferencia de Martín Lasarte, por dar un ejemplo, quien estuvo en la UC y en los Azules.

“No hablo de no tener capacidad, pero sí de identidad. Mi vida sería muy injusta, porque yo soy colocolino, la gente me tiene como colocolino, incluso los hinchas de la U me identifican como colocolino. No es por desprecio a la U, sino es por la identidad que tengo”, explicó.

Finalmente, reveló que en el pasado estuvo cerca de llegar como técnico de Universidad de Chile, pero que por diferentes circunstancias eso no se concretó.

“La primera propuesta de trabajo que tuve fue de la U, en el año 2002 o 2003. No llegué, porque perdí la votación en la reunión de directorio. De hecho, me llamó un dirigente de esa época y me confirmó que me estaban ofreciendo un trabajo. Pero repito, no es por desprecio a la U, pero mi vida sería muy desagradable si llego a la U, porque no estoy identificado con ese club”, cerró.