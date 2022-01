Claudio Borghi denunció suplantación de identidad

Claudio Borghi utilizó su vitrina en la edición del martes del programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, para denunciar que están utilizando su nombre para una estafa.

“Hay una persona que está haciendo mal uso de mi nombre. Tengo un departamento de vacaciones en la Región de Valparaíso y hay una persona que está arrendando a mi nombre. Ya fueron tres las personas lamentablemente engañadas por este caballero”, partió explicando el “Bichi”.

“No puedo dar al aire el nombre, pero el departamento es familiar, nunca se arrendó y ojalá que nunca se arriende, pero para que sepan que no tengo ningún departamento en arriendo en ninguna zona de Chile, para que no siga estafando este señor con mi nombre”, agregó el ex DT.

Para cerrar, dijo que: “Que la gente sepa que no tenga la intención de arrendar. No sé cómo debe ser el tema, pero ya fueron tres personas estafadas. Me da pena que sigan estafando a la gente de esta forma. Especialmente en Algarrobo, donde yo voy a veranear”, cerró.

