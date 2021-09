Claudio Borghi, ex DT de la roja de todos, cuestionó la salida del colombiano de la selección chilena.

"Yo lo que entendí es que Rueda se iba de vacaciones. Lo dijo la Federación, no lo dijo él. Y creo que fue poco franco para decir hasta acá llego, aquí me voy. Dar una conferencia de prensa: echamos, renuncié, ya no vamos más, me separé".

El Bichi dijo que: "la forma no fue la adecuada porque además estaba hablando con otra selección (Colombia) mientras nosotros creíamos, o yo creía, que estaba contratado por la Federación".

Rueda abandonó oficialmente a la Roja en enero, y un mes más tarde se determinó que el uruguayo Martín Lasarte sería su reemplazante.

"Quizás enganchó más con Vidal, también porque hubo un problema con Bravo que no fue hecho por el técnico y que lo solucionó bastante bien. Quizás ese apoyo con Vidal significó tenerlo cerca, porque sabía que era un jugador muy importante", valoró el Bichi.

"Rueda estuvo en tres periodos dirigenciales y eso es poco frecuente. Que se cambie el entrenador en el proceso de un presidente es bastante normal. Que se cambien tres presidentes en un proceso de un entrenador es atípico. Además hay que sumarle la pandemia", subrayó Borghi.

Pablo Milad dijo que en los últimos duelos de Rueda no vio "esa chispa de ganar" en el camarín.

