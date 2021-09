Claudio Borghi, En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports abordó lo que está pasando con Larrivey. "Es difícil conseguir jugadores que lleguen y rindan en equipos grandes. Para muestra, muchos de los que hoy tienen buena participación en otros equipos, en los grandes no lo pudieron hacer".

Sobre la importancia del delantero, el Bichi dijo que: "La U no se puede dar el lujo de perderlo. No me meto en lo económico porque no me corresponde y no sé su contrato. Mi pregunta es si Larrivey está tan identificado con la U como para que otro equipo se lo levante a fin de año".

"Está dando muestras y nadie se acerca. Quizás algún otro equipo chileno le puede ofrecer alguna condición o un contrato".

Claudio Borghi: "La @udechile no se puede dar el lujo de perder a Larrivey"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/HhrDXf4RBA — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 7, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 20°

Lunes 6 de septiembre

11:00 | Cobresal vs Ñublense | Estadio El Cobre

| Estadio El Cobre 20:00 | Universidad de Chile vs Deportes La Serena | Estadio El Teniente

Martes 7 de septiembre

15:00 | Deportes Melipilla vs Unión Española | Estadio Municipal La Pintana

| Estadio Municipal La Pintana 17:30 | Deportes Antofagasta vs Curicó Unido | Estadio Calvo y Bascuñán

| Estadio Calvo y Bascuñán 20:00 | Universidad Católica vs Audax Italiano | Estadio San Carlos de Apoquindo

Miércoles 8 de septiembre