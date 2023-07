Borghi se refirió a la pelea entre Vidal y el ex DT de la U, en conversación con Radio Futuro, el ex entrenador del King en Colo Colo y en La Roja calificó como “fuera de lugar” los dichos del futbolista formado en Macul, aunque no desaprovechó la oportunidad para enviarle algunos dardos a Sampaoli.

El actual comentarista de TNT Sports y Radio Futuro aseguró que “las denuncias se hacen cuando te va bien y te va mal, no solo cuando te va mal. Y si él tenía ese pensamiento, tuvo muchos lugares como para decirlo antes. Creo que (las declaraciones de Vidal) están fuera de lugar”.

El ex estratega se guardó algunos comentarios sobre el Casildense: “Pero me voy a quedar ahí, porque en muchas cosas me podría complicar la vida si doy una opinión sobre lo que pienso de Sampaoli. Yo tengo dos opiniones sobre él. Una deportiva, que es maravillosa. Ha hecho un muy buen trabajo. Y otra que es humana, que es muy mala”, agregó.

Claudio Borghi no tuvo una buena relación con Sampaoli.

Finalmente explicó que aunque el técnico argentino ha tenido buena carrera en lo futbolístico, como persona deja mucho que desear. “Lo he dicho hace bastante tiempo como para referirme otra vez a un entrenador que está en un club muy importante, que ha tenido una carrera importante, (pero) que tendrá que ver su vida y su conciencia más que los logros deportivos”, cerró Borghi.