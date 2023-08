Claudio Bichi Borghi le hace la cruz a Matías Fernández

Claudio Bichi Borghi marcó una etapa importante de Colo Colo, de la mano de Matías Fernández llevaron al Cacique a lo más alto, pero parece que las relaciones con ese plantel no es de los mejores.

“Me invitó al partido de despedida, pero no creo que vaya. Esto es lo llamativo porque hay gente que siente o cree que yo soy muy cercano a los jugadores, pero no es así”, empezó diciendo Borghi en TNT Sports.

El Bichi también lo llevó a la selección chilena como pieza fundamental.

“A Matías la última vez que lo vi jugaba en La Serena. Lo vi porque fui a pasar unos días a Serena y mi familia como jugaba golf fui a jugar con ellos. Su casa estaba al lado de la cancha y ahí lo saludé”.

“Ahora que me invitó a su despedida ni siquiera hablé con él. Me envió un mensaje y me escribió profe lo quiero invitar, gracias. No tengo mucha relación con él. Sí tengo un lindo recuerdo, de los mejores”, agregó Borghi.

Borghi cerró diciendo que: “tuve dos jugadores muy profesionales y Matías era uno de ellos. Era genial, potente, le pegaba bien a la pelota. Nunca lo escuché quejarse y nunca sacó la vuelta en un entrenamiento (…) Es uno de los mejores jugadores que he tenido“.