Claudia Conserva le mandó un mensaje "sin filtro" a Johannes Kaiser en TV+

La animadora se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras al diputado electo por cuestionar el voto femenino.

Claudia Conserva estalló.

La animadora del programa "Milf", Claudia Conserva, se tomó unos minutos el pasado martes para abordar las viralizadas declaraciones de Johannes Kaiser en sus redes sociales.

El diputado electo -ex Partido Republicano- se convirtió en lo más comentado en redes sociales debido a un video en el que cuestiona el voto femenino. Aunque en un principio intentó justificarse, finalmente terminó admitiendo que fue “una mala ironía”.

“Quiero pedir públicamente disculpas a todos quienes se hayan sentido ofendidos, por una serie de frases francamente inaceptables, que resultaron de una mala ironía que buscaba escandalizar llamando la atención”, señaló en un comunicado.

A pesar de esto, Claudia Conserva se dirigió directamente en contra de Kaiser señalando que “somos un programa de mujeres y así como usted se cuestiona si el derecho a votar de las mujeres fue buena idea, yo después de escuchar sus declaraciones me cuestiono si una persona que a través de sus dichos deja entrever xenofobia, misoginia, todo lo que no queremos como país (…) me cuestiono yo, legítimamente, si usted está preparado para ocupar un cargo público”.

“Yo lamento, porque él acaba de ser electo, qué pena, me imagino la decepción que sienten las personas que votaron por usted, especialmente las mujeres que votaron por usted. Diputado, no estamos para ironías”, cerró.