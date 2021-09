Cindy Nahuelcoy, popular árbitra nacional se refirió a lo que han sido sus primeros duelos con público en el Campeonato Nacional 2021 y destacó que no ha recibido malos tratos por parte de los fánaticos.

"Nunca me han tirado un piropo o me han dicho algo ofensivo. Incluso me arengan en los partidos. 'Dale Cindy', me han dicho", comentó en entrevista con La Tercera.

Agregó que "una persona, incluso, me pidió una foto en San Carlos de Apoquindo, en el partido de Universidad Católica. No sé quién era. ¿Cuándo yo iba a pensar que alguien me iba a pedir una foto? ¿A mí una foto?".

"La gente valora que las mujeres estemos en el fútbol. Saben y se dan cuenta de todo el proceso y esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta acá", complementó.

Sobre la relación con los futbolistas, Nahuelcoy señaló que "nunca me ha pasado que un jugador me trate mal o me insulte. Los gritos y todo eso están siempre, porque es fútbol. Sí me molesta cuando me gritan desde la mitad de la cancha, porque están lejos y muchas veces ni ven la jugada bien".

Por último, sobre la equidad salarial en el referato femenino desde julio de 2021 expresó que "es súper importante ese punto. Antes teníamos diferencia con los varones. ¿Por qué tendría que haber una diferencia con mi compañero que corre por la banda del frente? No era justo. Ahora me puedo dedicar a esto".

