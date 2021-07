Christiane Endler, arquera de la Roja femenina se refirió a la ausencia de la portera de Santiago Morning de la nómina para jugar en Tokio 2020.

Hace un par de días, la ANFP comunicó la nómina de ‘La Roja’ Femenina de cara a Tokyo2020, que se disputara este año debido a la pandemia que afecta al mundo, en donde no se incluía a la golera de Santiago Morning.

“Con total transparencia, sería una completa mentira decir que no estoy abrumadoramente decepcionada y destrozada por no haber sido nominada para ir a los Juegos Olímpicos con La Roja Femenina para representar a Chile”, señaló Torrero en el inicio de una carta que publicó en sus redes sociales.

“Descubrirlo en una publicación de Instagram con el resto del mundo y sin ninguna retroalimentación por haber sido eliminada de todo un proceso en el que he sido incluida”, agregó la destacada arquera nacional.

“Debo encontrar la manera de marcar esto como un punto crucial en mi carrera y usarlo para impulsarme a alturas aún mayores”, señaló.

Christiane Endler analizó la situación de su colega: "Nunca he opinado sobre las personas que decide el entrenador llevar o no, es decisión personal del cuerpo técnico y ellos verán por qué lo hacen o no", señaló en primera instancia.

"En esta ocasión particular de Ryann, me parece que es un poco injusto lo que escribe, no estoy de acuerdo con ella porque desde el último proceso no había estado nominada y ella tiene mucho mérito deportivo para estar acá, pero lamentablemente, y esto lo diré como una opinión personal, para estar acá hay que respetar a los entrenadores, al cuerpo técnico y hay que respetar también a las otras jugadoras", agregó Endler.

