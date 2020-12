Christiane Endler tras entrar en el 11 ideal FIFPro: "2021 voy con todo"

La arquera chilena, Christiane Endler, se mostró muy feliz tras ser incluída en el equipo del año 2020, a pesar de no quedarse con el premio The Best.

A pesar de no quedarse con el premio The Best de la FIFA, Christiane Endler se llevó un importante premio de consuelo. La arquera chilena se mostró feliz de ser presentada ayer en el 11 ideal del sindicato mundial de fútbolistas, FIFPro, en la ceremonia del reconocido galardón entregado por el ente rector del fútbol mundial.

La arquera no se quedó con el galardón, pero de igual manera hace algunas semanas fue escogida como la mejor del mundo en su puesto por The Guardian. Ante eso, con una gran temporada a cuestas, Tiane utilizó sus redes sociales para agradecer y entregar un esperanzador mensaje de cara al futuro.

"Muy honrada y feliz de estar en el 11 ideal de este año de FIFPro, premio de mis pares y entrenadores, gracias por el respeto a mi trabajo y esfuerzo de todos estos años", escribió la capitana de La Roja en su cuenta de Instagram.

"A seguir trabajando por ser mejor cada día. Nos vemos el próximo año, 2021 voy con todo", agregó.

Cabe destacar que la cuidatubos del París Saint-Germain fue una de las finalistas del premio a la mejor arquera del mundo. En esta ocasión, quedó en el segundo lugar después de que la francesa Sarah Bouhaddi se quedara con la medalla.

Ahora, Christiane Endler se preparará para enfrentar un arduo 2021, donde tendrá distintos desafíos con el PSG y La Roja. A pesar de estar cómoda en el cuadro parisino, hace algunos días su representante, Edgar Merino, confirmó que varios clubes muy importantes han preguntado por la chilena.