Christiane Endler reveló sus motivos para partir al archirrival del PSG

La capitana de La Roja femenina, Christiane Endler, confesó que se cansó de las promesas del PSG, por lo que se fue al Olympique de Lyon.

Christiane Endler reveló recientemente sus razones para partir del Paris Saint-Germain y fichar por el Olympique de Lyon, que son archirrivales. La portera de La Roja femenina dialogó con TNT Sports, y dio a conocer sus motivos para tomar la polémica decisión.

“Decidí venirme al Olympique de Lyon porque creo es un club que apuesta mucho más por el fútbol femenino. Le entrega las mismas condiciones al masculino y femenino, y que ha estado siempre ahí intentando posicionarse y ganarlo todo”, disparó “Tiane”.

Junto con eso, reconoció que “en el PSG se hablaba mucho de las cosas que querían hacer. Pero no fueron muchos los cambios que vi en 4 años. Necesitaba un nuevo aire y nuevos objetivos y ambiciones”.

También tuvo palabras para referirse a sus nominaciones a los Premios The Best como la mejor arquera del mundo. Situación ante la que no se lamenta por no haber ganado el trofeo, y de momento se siente satisfecha con haber estado entre las tres mejores.

“No es una espina clavada. El estar dos años seguidos disputando la nominación habla de una constancia en el rendimiento en los últimos años. Quiero ganarlo todo y me encantaría algún día obtenerlo. Pero el ya estar entre las tres mejores del mundo, viniendo desde Chile, es un logro”, disparó.

“La Champions siempre ha sido uno de mis grandes objetivos. Estar y pelear por el título es la misión que tiene el Lyon todos los años y para eso se trabaja. El rival más directo en esta edición es el Bayern. Pero no hay que descuidarse de los otros”, cerró.