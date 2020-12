Christiane Endler: La mejor según The Guardian, y finalista en The Best

La arquera chilena, Christiane Endler, sigue recibiendo elogios por su gran temporada en el PSG y la Selección Chilena femenina.

Christiane Endler continúa extendiendo su historia entre las mejores jugadoras del país. La chilena ha tenido un 2020 increíble, y consiguiendo grandes resultados para su carrera terminó siendo reconocida por la revista inglesa The Guardian y pelea en el podio de las mejores arqueras de los premios The Best de la FIFA, y se podrá saber si ganó el próximo 17 de diciembre.

Tiane dirá presente por segundo año seguido en la ceremonia de premiación del importantísimo galardón. El evento se realizará el 17 de diciembre en Zurich de manera telemática, y la chilena llega tras haberse quedado con el tercer puesto en 2019. Sin embargo, ahora espera poder ganar en la elección donde votan público, capitanes, entrenadores y periodistas.

Pese a eso, la competencia no es fácil, y en frente tendrá a dos arqueras que han tenido una gran temporada igualmente. Se trata de la estadounidense Alyssa Naeher de Chicago Redstars y la francesa Sara Bouhaddi del Olympique de Lyon, que obtuvo los títulos de la liga y copa francesa y la Champions League.

Pero no es el único galardón de Endler en la presente temporada, ya que un importante medio la escogió como la mejor del mundo. Se trata de The Guardian, el prestigio diario de Inglaterra, quien la ubicó como la mejor en su puesto y en el puesto 22º del listado de las mejores futbolistas del mundo.

88 jueces estuvieron a cargo de la elección, donde la capitana de la Selección Chilena quedó como la máxima exponente bajo los tre palos. "Después de un 2019 en el que Endler se anunció al mundo con algunas actuaciones impresionantes en la Copa del Mundo, existen todos los argumentos para afirmar quesolidificó su reputación como una de las mejores porteras en 2020", señaló el reconocido medio inglés.

Para finalizar, agregó que "Endler ha mantenido 12 vallas invictas durante el año y está en una carrera impresionante con el PSG de ocho juegos sin encajar, organizando su defensa y asegurando que sus reflejos sean tan agudos como siempre cuando se le pide. También es excelente con los pies, con la mejor precisión de pase de cualquier portera, pero también uno de los mejores porcentajes de atajadas. La chilena es la número uno de la número uno".