El delantero venezolano cree que este 2022 podrá mostrar todo su potencial en el quipo popular.

"Yo soy un goleador, siempre he marcado goles en mi carrera", cuenta en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

"Bueno, si hablamos de lo futbolístico, todo tiene su proceso. Llegué casi al terminar la temporada y me tocó hacer tres cuarentenas en dos meses, prácticamente pasé 30 días encerrado. Pero bueno, me recuperé en las vacaciones, en la pretemporada me fue bastante bien, aunque tuve una molestia en el gemelo. Hice bastante trabajo con pesas, más enfocado en el tren inferior. De momento he jugado pocos en el campeonato, más juego en los amistosos y ahí siempre marco goles, ahí voy agarrando más confianza y más ritmo", aseveró.

El ariete casi marca un "golazo" ante la U: "Sentir el ambiente del Superclásico fue espectacular. Como en la semana me puse a practicar tiros libres, tuve bastante confianza, pedí la pelota y estaba seguro que iba a entrar. Fue mérito del portero ,pero me hubiera gustado marcar, entro en la historia, jajajá", destaca el delantero.

Por lo mismo, sabe que debe seguir trabajando para tener una opción en la delantera alba.

"Quiero devolver esa confianza al cuerpo técnico y a la afición. Sé que se van a dar las situaciones y voy a marcar goles. Ahora mismo debo tener un poco de paciencia y trabajar, estoy convencido de que se va a dar",

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.