Christian Pino le dedicó un "tierno" mensaje a Karla Rubilar tras su humillante derrota electoral

La pareja de la ministra de Desarrollo Social solamente alcanzó un 1,41% de los votos, por lo que volvió a la cesantía.

Karla Rubilar y el mantenido de Christian Pino.

El periodista y ex candidato a diputado por el Distrito 8, Christian Pino, se refirió a su humillante derrota obtenida luego de alcanzar el 1,41% de los votos, cifra que no le alcanzó para ocupar un escaño en la Cámara.

El comunicador, quien también es conocido por ser la pareja de la ministra Karla Rubilar, publicó un video en Facebook para agradecer el apoyo recibido durante su campaña, asegurando que está tranquilo ante estos resultados, “pues siento que hice todo lo que estaba a mi alcance“.

“La gente confió en otras opciones y era una posibilidad. Esa también es parte de la democracia“, añadió el ex candidato.

En esa misma línea, afirmó que “no tengo dudas que esta experiencia cambiará mi vida para siempre y espero de corazón que me haga ser una mejor persona. El haber conectado con gente que no me conocía y que confiaron su voto en mí, me llena de orgullo y me compromete mucho más allá de la votación“.

“Estoy en paz. Recuperar el don de la fe me hace pensar que Dios tiene pensado para mí otro destino, y eso me reconforta y me da esperanza”, agregó en su declaración. Sin embargo, también tuvo palabras para la titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, agradeciendo “por tener a una mujer como Karla (Rubilar)”.

“Como es público, esta campaña fue dura y muchas veces injusta. Pero también nos unió más como pareja y como familia. Estoy más orgulloso que nunca por tener a una mujer como ella a mi lado”, dijo.

Junto a lo anterior, informó que regresará a realizar clases de actualidad, aunque “con los ojos muy atentos a ver qué nos depara el destino”.

Recordemos que la candidatura del periodista estuvo llena de polémicas, luego de un reportaje emitido por Canal 13 y que presentaba las denuncias emitidas por funcionarios del ministerio contra la titular de la cartera, asegurando que Rubilar utilizaba un chat institucional para dar instrucciones que permitieran apoyar la campaña de su pareja.

La secretaria de Estado desmintió lo anterior, asegurando que todas las ayudas recibidas fueron voluntarias, fuera del horario laboral y sin la utilización de recursos públicos. Al respecto, Contraloría emitió un dictamen en el que indicó que la ministra cometió una infracción al vulnerar el principio de prescindencia, mas no faltas a la probidad.