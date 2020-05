El histórico jugador de Colo-Colo no quiere que regrese el trasandino a la banca del Cacique.

Humberto Cruz, leyenda del fútbol chileno manifestó su opinión y manifestó que por ningún motivo le gustaría ver al trasandino en Macul: "Nunca me ha gustado ¡Cómo va a venir un entrenador que pone ruda! Estamos llenos de argentinos, cuando acá en Chile hay buenos técnicos, pero no los quieren tirar, porque pierden dos partidos y los echan" aseveró a Radio Cooperativa.

Para el exdefensor la solución no está en el extranjero y cree que el DT debe venir de las inferiores: "Hay que tirarlos, hay buenos técnicos en Colo Colo y todos fueron jugadores del club entonces hay que tirarlos a los leones para ver si son papa para cazuela", afirmó el Chita.

Para cerrar, abordó la crisis en el Monumental: "Siempre el líder es el más viejo, porque los jóvenes no se atreven. Creo que los van a sacar, si son dos no más, (Esteban) Paredes y (Julio) Barroso, porque los chicos no se quema... Yo siento que antes a los dirigentes le faltaron cojones, porque no le pueden pagar 100 millones a un jugador que juega dos partidos al mes".