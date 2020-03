Chino Ríos reveló particular anécdota con Ricardo Arjona

El ex tenista nacional Marcelo "Chino" Ríos, reveló la historia en el programa "Podemos Hablar" de CHV, que será emitido este viernes.

El ex número uno del mundo en el ranking ATP, Marcelo Ríos, siempre suele sorprender cuando cuenta las historias del pasado. El "Chino" sorprendió con su participación en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, donde reveló detalles de una divertida anécdota con el cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

El espacio ,grabado desde hace unas semanas atrás, contó con la participación del ex tenista, donde poco a poco se han ido revelando las palabras dichas por el deportista.

Según el diario Las Últimas Noticias, el ex número uno detalló una divertida historia con el cantante Ricardo Arjona.

"Yo antes lo escuchaba y me encontré con él en Costa Rica. Conversamos, quedamos de jugar golf al otro día y yo no llegué. No sé si él habrá llegado", explicó.

Además, reveló que alguna vez consumió éxtasis, declarando que "estaba viendo a 'Lucho' Jara en la tele y se me acercaba así", mientras hacía un gesto con su mano a la cámara.