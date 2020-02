Chino Ríos y estallido social: “Si mi hijo tuviera hambre también saquearía”

El ex número 1 del tenis, Marcelo Chino Ríos, habló sobre la contingencia y dijo que, si bien no comparte los saqueos de supermercados, los entiende.

Marcelo Ríos no tuvo pelos en la lengua para opinar de lo que ha pasado en Chile en torno al estallido social que este martes cumple 4 meses.

El ex número uno del tenis fue claro en condenar los hechos de violencia y saqueos, pero dejó en claro que los entiende perfectamente debido a la desigualdad que por años ha afectado a Chile.

“No comparto los saqueos, no comparto los hueones que queman los metros o se roban computadores y refrigeradores. Pero me pongo a pensar qué pasaría si estuviera en ese lugar. Si viera gente robando leche y tuviera a mi hijo cagado de hambre en la casa, muriéndose, yo saquearía también. Creo que lo haría. Mientras no esté en los pies de esas personas, no puedo opinar”, comenzó.

“Entiendo a la gente cuando habla de igualdad o equidad. Yo lo estoy viviendo en carne propia acá. Para mí no es subirle más el sueldo a la gente para que tenga más plata. No, para mí todos deben partir de la misma base”, añadió en conversación con La Tercera.

Finalmente, el Chino Ríos dijo que “si mi hijo estudia en el Nido de Águilas, que todos puedan estudiar en el Nido de Águilas. Que todos empiecen con la misma posibilidad en la vida. La solución no está en quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino que es el Estado el que debiera hacerse cargo, por ejemplo, de que todos se puedan atender en una clínica privada”.