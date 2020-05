El uruguayo tiene una pésima relación con los hinchas de La Roja de todos.

Javier Chevanton nuevamente hizo una polémica publicación en contra de Chile: "Álvaro Recoba ofreció 300 euros para el que le pegara a Rafael Olarra" y "los chilenos son muy agrandados, Uruguay tiene 15 Copas América y no se agranda", esa frase dejó la escoba en las redes sociales.

Cabe recordar que esta semana Rafael Olarra, se refirió al polémico jugador Charrúa: "hay mucho de cierto en lo que dice Chevanton con respecto a que parece que el día anterior surgió esta especie de apuesta por pegarme".

"Lo cuestionable es que esta pegada que él dice que me hace, es por la espalda, yo no lo veo y con esa estatura no tiene por donde. Me pega por la espalda y cuando reacciono le doy una patada y lo lanzo hacia atras y ahí se meten todos los compañeros y ahí se incendia algo por un túnel que no debimos haber salido", afirmó el ex Universidad de Chile.

"El Flaco Olarra, te la mando a guardar de local, ahora entiendo porque le tienes tanta bronca a los chilenos", fue uno de los comentarios.

