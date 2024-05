¡Espera brillar en el equipo! Chileno-estadounidense es la gran sorpresa en la Roja Sub-20

La Roja sub-20 se está preparando para disputar el próximo mundial de la categoría, es precisamente por esto que ya están buscando a los jugadores que irán en la búsqueda del sueño de alcanzar la gloria máximo junto a la selección chilena. Es aquí donde ahora una nueva figura llega al combinado nacional, directamente desde EEUU.

El nombre de este jugador es Favian Loyola, se trata de un volante de 19 años, quien incluso tuvo un paso por la selección sub-19 de Estados Unidos, pero que a pesar de esto siempre se ha sentido bastante identificado con Chile, es más, según sus propias palabras, siempre apoyó más a nuestro país por sobre el cuadro norteamericano.

El mediocampista actualmente se desempeña en el Orlado City, donde ya tuvo su debut oficial junto al equipo en la primera división de la MLS. El futbolista ahora llega a La Roja sub-20 con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo y poder representar con mucho orgullo a nuestro país, cuyo padre es chileno y su madres es italiana.

Favian Loyola está dispuesto a mostrar todas sus habilidades para poder convencer a Nicolás Córdova y así ganarse un lugar en el equipo nacional. "Estoy muy feliz de que ahora puedo jugar por Chile. En Copa América siempre apoyaba a Chile, nunca a Estados Unidos", señaló el jugador que se siente muy identificado con nuestro país.

Sumado a lo anterior, el nuevo jugador de La Roja sub-20 habló sobre sus capacidades dentro del terreno de juego. "Soy un jugador muy creativo, me gusta atacar mucho, correr y hacer goles, pero también defender. No me gustan las derrotas. Por eso me gusta la selección chilena, porque se matan para no perder".