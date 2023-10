Al escuchar la opción que planea la Conmebol como premio de consuelo para Chile, Jean Beausejour afirmó "que no hueveén".

Chile estaba junto a Argentina, Uruguay y Paraguay como los candidatos para recibir la Copa del Mundo 2030, sin embargo el presidente de la Cobmebol fue el encargado de afirmar que si bien 105 de los 108 partidos se disputarán entre España, Portugal y Marruecos, Sudamérica sólo otros tres paises candidatos.

Y precisamente Chile es el que quedó afuera y vio como las otras confederaciones celebraban en un día histórico: Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno para la inauguración de la máxima competición mundial que cumplirá en esa ocasión exactamente 100 años.

“En esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también“, afirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol que celebró de igual manera con un exótico baile en las redes sociales.

Sale otro bailecito porque se viene algo mundial para todos los fanáticos del fútbol ⚽



¡Quédense atentos! pic.twitter.com/bU5QRLUpMZ — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Según radio ADN, la idea de la Conmebol es traer a entrenar a Chile a las selecciones que sean las sorteadas para que jueguen ante Argentina, Uruguay y Paraguay. Ante eso, Jean Beausejour de manera espontánea soltó "que no hueveén".