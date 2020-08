Chelsea vs. Arsenal: Horario y dónde ver la final de la FA Cup

Un verdadero partidazo es el que disputarán Arsenal y Chelsea este sábado con la final de la FA Cup en Wembley, una de las competiciones más icónicas y antiguas de Inglaterra.

Pero no sólo el título está en juego, pues el Arsenal necesita ganar si quiere decir presente en la Europa League la próxima temporada. Ya que luego de realizar una mediocre campaña en la Premier League, la copa es su última opción para arrebatarle la plaza al Wolverhampton (séptimo en liga).

El cuadro "blue", en tanto, quiere cerrar una gran temporada en el debut de Frank Lampard como técnico, donde terminaron cuartos y clasificados a la Champions League.

Chelsea vs. Arsenal

Sábado 1 de agosto

12:30 horas

📍 @wembleystadium



It's good to be back 😍#HeadsUpFACupFinal pic.twitter.com/AhbZNugpFy