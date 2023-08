Desde su arribo a Internacional de Porto Alegre tras ocho años en Europa, Charles Aránguiz ha estado presente en nueve partidos. ¿Llegará a la Roja para septiembre?

Charles Aránguiz dejó su estadía en Europa para volver a jugar en el Internacional de Porto Alegre tras ocho años en el Bayer Leverkusen, cuadro que dejó este año tras ocho meses inactivo tras una larga lesión.

Pero desde su arribo a Brasil, Charles Aránguiz ya computa siete juegos en el Brasileirao entre julio y agosto con 320 minutos jugados. En tanto en la Copa Libertadores avanzó a cuartos de final después de ser titular en los dos partidos frente a River Plate.

Quizás te puede interesar: Carlos Larraín lanzó frase de Nixon para criticar al Gobierno y después se hizo el desentendido

Y si bien ya dejó atrás el tiempo de inactividad, el ex futbolista de la Universidad de Chile fue categórico para asimilar una situación que remece su futuro en la Selección Chilena.

“Sinceramente, no me veo hoy por hoy. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección, pero estoy en ese proceso. Estoy aprovechando cada minuto que me da el técnico, pero me falta mucho todavía”, afirmó en un diálogo con As.

Si hubo o no hasta ahora una conversación con el cuerpo técnico que lidera Eduardo Berizzo, el "Príncipe" afirmó que: "no he hablado nada", lo que hace más incierto todavía un posible llamado a Juan Pinto Durán para los dos primeros partidos de las Clasificatorias al Mundial de 2026.