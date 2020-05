El mediocampista de Chile habló con las Últimas Noticias a pocos días del regreso de la Bundesliga.

El formado en Cobreloa contó cómo ha sido su cuarentena en Alemania a días de regresar a la cancha con el Bayer Leverkusen. El Príncipe le dedicó tiempo a la familia y la limpieza del hogar.

“En la cocina no me metí, no es lo mío. Le metí full al aseo, así que puedo tener un trabajo más. Por lo menos me felicitaron mucho en la casa”, contó Aránguiz a LUN.

Agregó que “inventamos cualquier cosa para jugar y aprovechar de estar con ellos. Estoy en un país donde la educación es buena, están preparados para este tipo de cosas. A los tres o cuatro días de la cuarentena llegaron las guías para que Maithe y Renato estudiaran. Les va bien. Entienden y trabajan con lo que les explican los profesores. Y nosotros los apoyamos sobre todo con los trabajos manuales.

Por otro lado, Aránguiz reconoció que jugó PlayStation y “me gusta boxear. Cuando tengo tiempo lo practico. Además me sirve para hacer trabajo de coordinación con las piernas”.

Obviamente que para uno fue como volver al colegio”.