El volante de la roja se mostró sorprendido por la noticia que lo dejará fuera del duelo ante el Inter de Milán.

Charles Aránguiz, volante del Bayer Leverkusen, manifestó su molestia tras enterarse que fue suspendido, por acumulación de tarjetas, y no podrá disputar el partido ante Inter de Milán de Alexis Sánchez el próximo lunes, en los cuartos de final de la Europa League.

Terminado el partido con Rangers este jueves, el seleccionado nacional, en diálogo con Las Últimas Noticias, declaró que "no tenía idea que estaba al borde de la suspensión. Nadie me lo advirtió. Estoy molesto porque no podré estar en el partido del lunes".

Aránguiz contó que después del partido le informaron la medida: "Si me hubieran dicho que estaba al borde de la suspensión, quizás me habría cuidado y no habría cometido un foul que significaba quedar afuera del próximo partido".

Para cerrar, indicó que más allá de la posibilidad de enfrentar a Alexis Sánchez, "quería seguir jugando en la Copa".

"Nos preparamos todo este tiempo y resulta que por un error quedo fuera. La verdad es que estoy molesto con la situación", concluyó.