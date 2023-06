Charles Aránguiz sigue viviendo un verdadero suplicio en Brasil

Charles Aránguiz todavía no puede redebutar con la camiseta de Inter tras las múltiples lesiones en Brasil. Una de las figuras de la Roja de todos vive un mal presente en Porto Alegre, el formado en Cobreloa sigue esperando el alta médica para intentar ganarse un puesto en los "colorados".

Desde Brasil, el periodista chileno Patricio De La Barra conversó con el el medio nacional Bolavip sobre la actual y complicada situación del ex volante de la Universidad de Chile.

“La preocupación por Charles Aránguiz es grande, pero todavía tiene 30 días para recuperarse bien y debutar”, remarcó el reportero.

“Es increíble como una lesión sigue persistiendo y no hay una recuperación lo llevé a ser el mismo Charles que triunfó hace algunos años atrás en Inter”, añadió el comunicador.

El periodistas no ve un buen panorama para Charles Mariano: “Yo creo que le va a pasar lo que le sucedió a Vidal acá en Flamengo, la expectativa era muy grande y va ser muy difícil que la pueda cumplir”, cerró De la Barra.

Mano Menezes explicó hace unas semanas la situación de Aránguiz: “Lo que está pasando con Aránguiz está dentro del proceso normal de recuperación del jugador, cuando pasa fuera un tiempo grande y vuelve, pasa por pequeños percances, como una pequeña contractura o una incomodidad, nosotros tenemos que ir avanzando con cuidado”, reveló el DT.

“El tiene una característica de juego y un significado como jugador y referencia para los demás, es importante tener jugadores así en momentos importantes. Está dando su contribución, está muy feliz por estar (…) No tenemos un atraso significativo y estamos preparados para utilizarlo con el cuidado que debemos tener”, agregó el entrenador de Inter.

🔴 Charles Aránguiz no solo se resintió, sino que derechamente se lesionó y no hay fecha estipulada para su debut por Internacional de Porto Alegre.



En esta ocasión, una molestia en uno de los aductores de la pierna derecha. En Inter, de momento, no hay preocupación. pic.twitter.com/qRwK9bV6FE