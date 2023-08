Charles Aránguiz se refiere a su posible regreso a la U

Charles Aránguiz está viviendo un buen presente en Brasil, el formado en Cobreloa es titular en el Inter de Porto Alegre, pero muchos hinchas de Universidad de Chile sueñan con el regreso del príncipe al CDA.

“Tengo contrato hasta diciembre de 2024, pero vamos paso a paso. El cuerpo me irá diciendo cómo estoy. Siempre he dicho que quiero volver a Chile”, reveló el ex seleccioando chileno.

“Estoy enfocado en subir mi nivel para ayudar a Inter. Es gratificante que a uno lo quieran después de tantos años, pero mi presente es Inter. No me gusta ilusionar a la gente”, afirmó Aránguiz.

El ex jugador del Bayer Leverkusen se enfoca en el Brasileirao y en la Copa Libertadores, en donde enfrentarán al Bolívar de La Paz por los cuartos de final del torneo continental.

Aranguiz le contestó a Guarello

"A Leo lo conozco desde lo 16 años. Es un amigo. Entonces, que hable que fui a su casa para convencerlo y llevarlo a la agencia que me representa es no saber lo que pasó", sacó la voz en conversación con Las Ultimas Noticias, a los dichos del periodista Juan Cristóbal Guarello.

"En mis vacaciones siempre voy a ver a mis amigos. Comemos asados y jugamos pichangas. Y ahí se dio la posibilidad de que trabajara con Felicevich. Leo tenía otro representante y tuvo problemas, pero él es quien tiene que hablar de eso", siguió explicando.

"No -lo recluté-, para nada. No tengo esa facultad de llevar jugadores. El me dijo que necesitaba una persona de confianza que trabajara con él y me pidió que hablara con Fernando y, como es mi amigo, lo ayudé. Yo no recluto a nadie. Esa no es mi pega", expresó Aránguiz.

"Si fuera así me iría por lo más fácil y me llevaría a mis amigos. Eduardo Vargas, uno de mis mejores amigos, hizo su carrera con otro representante (Cristián Ogalde). Marcelo Díaz, con quien tengo buena relación, en su mejor momento trabajó con otro representante (AIM)", continuó.

"Jamás he sido un reclutador de jugadores", cerró.