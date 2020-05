El formado en Cobreloa finalmente se quedará en el equipo de las "aspirinas" pese al interés de otros grandes de Europa.

Finalmente el volante de la selección chilena dejó atrás los rumores de su posible salida del Leverkusen.

El ‘Príncipe’, que llegó al equipo alemán en 2015 y tenía contrato vigente hasta mediados de 2020, ahora permanecerá en el ‘cuadro de las aspirinas’ hasta el 2023 al extender su relación laboral por tres años más.

Aránguiz, de 31 años, calificó esta renovación como “la continuación de una relación especial” y agregó que “pasé un tiempo maravilloso aquí y lo daré todo para que podamos lograr algo grandioso juntos en los próximos tres años”.

“Experimenté muchas cosas aquí, jugué en grandes partidos con excelentes compañeros de equipo. Este club y todos sus miembros siempre me apoyaron y me hicieron sentir bienvenido aquí, especialmente al principio cuando no pude jugar por un largo tiempo por mi desgarro del talón de Aquiles”, recordó Charles Mariano.

El Príncipe de Leverkusen se queda en Leverkusen. #Aránguiz2023 🖤👑❤️ pic.twitter.com/vnEPbp0Hnz — Bayer 04 Leverkusen (en 🏡) (@bayer04_es) May 1, 2020

