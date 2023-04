Charles Aránguiz explica su regreso al fútbol sudamericano

Charles Aránguiz cerró su paso en el fútbol alemán y también al fútbol europeo. Esto luego de concretar anticipadamente su salida del conjunto alemán, para poder arribar al Inter de Porto Alegre.

Aránguiz, en una entrevista con los medios agradeció al equipo alemán por todo lo entregado durante estos casi 8 años. "Siempre me he sentido cómodo en Leverkusen a lo largo de los años. Este club siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles, eso no lo olvidaré".

"Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica, más cerca de mi familia. Pero, también me gustaría dar las gracias a los fans de negro y rojo en particular, para mí es un adiós en la amistad", continuó diciendo Aránguiz.

Por su parte, el director general del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, le deseó todo el éxito al jugador nacional. "Charly' ha tenido un momento difícil en los últimos seis meses debido a su lesión. No le hubiera sido posible llegar a su nivel habitual en la fase final de la presente temporada. Es por eso que aceptamos su deseo de regresar a Sudamérica dos meses antes de lo planeado. Le deseamos el mayor de los éxitos".